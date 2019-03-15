دراسة: معارك ترامب التجارية كلفت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في 2018

أظهرت دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين في جامعات أمريكية بارزة نُشرت، الجمعة، أن المعارك التجارية للرئيس دونالد ترامب كلفت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في فاقد للناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وقال مؤلفو الدراسة إنهم قاموا بتحليل التأثير القصير الأجل للإجراءات التي اتخذها ترامب، ووجدوا أن الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31.5 بالمئة، بينما تراجعت الصادرات الأمريكية المستهدفة 11 في المئة.

ووجدوا أيضًا أن مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات بلغ 68.8 مليار دولار.

وأعد الدراسة فريق من الخبراء الاقتصاديين من: جامعة كاليفورنيا بركلي، وجامعة كولومبيا، وجامعة ييل، وجامعة كاليفورنيا، في لوس أنجليس (أوكلا)، ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

وينتهج ترامب، الذي يصف نفسه بأنه ”رجل الرسوم الجمركية“، سياسة تجارية حمائية لحماية قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، وتبادلت واشنطن، وبكين، فرض رسوم جمركية انتقامية في معركة استمرت شهورًا، وفرض ترامب أيضًا رسومًا أثارت غضب الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين رئيسين آخرين.