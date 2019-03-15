ارتفاع إيرادات الحكومة المصرية بنسبة 29% خلال 6 أشهر

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية في مصر، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 29% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019.

وسجلت الإيرادات الحكومية 456.5 مليار جنيه (ما يُعادل 25 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مقابل 353.7 مليار جنيه، في نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف التقرير الحكومي عن عجز الموازنة العامة للدولة، الذي وصل 222.5 مليار جنيه (ما يُعادل 12.3 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019.

ويُشكل العجز خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.9% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأشار التقرير الحكومي إلى أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 19%، لتصل إلى 678.4 مليار جنيه خلال 7 أشهر، مقارنة مع 570.1 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام المالي السابق له.

ولفت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين في الدولة بنسبة 17.5%، لتبلغ نحو 153.4 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات، ليحقق 33.4 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 246.6 مليار جنيه.

بالإضافة إلى أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، زاد ليسجل 70.9 مليار جنيه، في حين انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 127.7 مليار جنيه.