نائب إيراني: نصف طائراتنا غير صالحة للاستخدام

قال رئيس لجنة النقل والخدمات العامة في البرلمان الإيراني ”شاد مهر كاظم زاده“، أن حوالي نصف الطائرات الإيرانية المدنية أصبحت خارجة عن الخدمة وغير قابلة للاستخدام.

وأوضح كاظم زاده في حديث لوكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، الاحد، ”فقاً للإحصائيات، فإن حوالي 150 طائرة فقط تعمل في شركة الطيران المدني من أصل 260 طائرة“، داعياً إلى ضرورة تحديث أسطول الطيران.

وأضاف إن ”الحكومة الإيرانية لا تستطيع شراء طائرات جديدة في ظل العقوبات الأمريكية ويجب أن يكون القطاع الخاص نشطا في هذا الصدد“.

ويعاني قطاع الطيران في إيران، من مشاكل، من بينها نقص حاد في قطع غيار الطائرات، وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة؛ بسبب العقوبات.

وكان وزير النقل والمواصلات الإيراني، محمد إسلامي، قال الأحد، أنّ جميع المطارات الداخلية والدولية في بلاده، لا تراعي المعايير العالمية في تقديم الخدمات.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية عن سلامي، قوله: ”كل المطارات في البلاد لا تليق بالشعب الإيراني.. المطارات الضخمة لا تراعي المعايير العالمية في تقديم الخدمات“.

وأضاف سلامي: ”على الرغم من وجود قيود فرضت علينا (العقوبات)، يجب استخدام الحد الأقصى من الموارد لتحسين حالة المطارات“.