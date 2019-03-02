ترامب يطلب من الصين إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات المزارع الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة على الفور؛ نظرًا لأن المباحثات التجارية تمضي على نحو جيد؛ ولأنه لم يفرض رسومًا جمركية نسبتها 25% على السلع الصينية، يوم الجمعة، كما كان مقررًا من قبل.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار والخنزير، إلخ) استنادًا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد“.

وأشار إلى أنه لم يرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 25% من 10%، في الأول من شهر مارس/آذار الجاري، كما كان مقررًا من قبل، وأردف قائلًا: ”هذا مهم جدًا لمزارعينا العظماء، ولي“.