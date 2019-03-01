تراجع حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي 12% لعام 2018

سجلت التبادلات التجارية بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي لعام 2018 تراجعًا بنسبة 12 % مقارنة مع عام 2017 نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وكشف تقرير نشرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الجمعة، عن أن التبادلات التجارية بين إيران والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (28 دولة) في عام 2018 بلغت 18.39 مليار يورو.

وأضاف التقرير أن ”التبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي لعام 2018 تراجعت بنسبة 12% مقارنة مع عام 2017 بسبب اتباع دول الاتحاد سياسات العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران“.

ولفت إلى أن التبادل التجاري بين إيران وأوروبا في عام 2017 بلغ 20.95 مليار يورو، حيث شهد هذا العام ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين طهران ودول أوروبا بنسبة 53%.

وأشار تقرير الوكالة الإيرانية، الذي استند لبيانات موقع ”يورو استات“ التابع للمفوضية الأوروبية، أن واردات الاتحاد الأوروبي من إيران لعام 2018 تراجعت بنسبة 6%، فيما شهدت كذلك الصادرات الأوروبية إلى إيران تراجعًا وصل إلى 17% مقارنة مع عام 2017.

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات غير مسبوقة ازدادت حدتها منذ إعلان الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة فرضها العقوبات الاقتصادية على طهران، ما أدى إلى تراجع العديد من الدول والشركات العالمية عن مواصلة نشاطها التجاري مع إيران تفاديًا لخرق العقوبات.

وأعلن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، عن إطلاق آلية للتبادل التجاري مع إيران، على أن تعمل هذه الآلية على تفادي الشركات الأوروبية للعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعات طهران الاقتصادية، فيما استبعد عدد من المسؤولين والنواب في إيران تحقيق الآلية الأوروبية تحولًا في الاقتصاد الإيراني.