لندن تستضيف مؤتمرًا لدعم اقتصاد الأردن الخميس‎

تنطلق في بريطانيا، يوم غدٍ الخميس، أعمال مؤتمر ”لندن 2019: الأردن نمو وفرص“، بمشاركة الدول السبع الصناعية الكبرى والمانحة والأردن، ودول أخرى، ومؤسسات دولية مختصة في مجالات التمويل والاستثمار.

وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن مبادرة لندن، تهدف لتشكيل تحالف دولي من قادة الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين؛ لدعم وتحفيز مسار الأردن نحو التحول الاقتصادي.

والدول السبع الصناعية الكبرى تتألف من: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا.

ويُركز المؤتمر بحسب الحكومة على 4 أهداف رئيسة هي: اتخاذ تدابير وإصلاحات قوية وواقعية لتحفيز النمو والقدرة على تحمل الديون، والدعم الدولي لتحقيق ذلك، والبيئة الاقتصادية لتطوير وتمويل المشاريع، وتحقيق النمو الذي تقوده الشركات وجذب الاستثمار.

وخلال المؤتمر الذي يستمر يومًا واحدًا، سيتم فتح حوار بين الشركات والمستثمرين والحكومة، حول فرص الاستثمار الجديدة، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتحقيق إمكانات في القطاعات التنافسية.

وسيسلط المؤتمر الضوء على 4 قطاعات في الأردن، تحمل ميزة نسبية في منطقة الشرق الأوسط، وهي: السياحة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، عن إطلاق صندوق ائتماني خلال أعمال المؤتمر، يكون متعدد المانحين، لتنفيذ مصفوفة إصلاحات للتحول الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة.