بعد خطة الإسكان.. الإمارات توافق على مشاريع بنية تحتية بقيمة 11 مليار درهم

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس ورئيس الوزراء الإماراتي، اليوم الإثنين، إن الإمارات وافقت على إنفاق 11 مليار درهم (2.99 مليار دولار) على مشاريع للطرق والبنية التحتية في المناطق الشمالية.

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان بن راشد عن خطط لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين، وإن الحكومة خصصت 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) لذلك.

وكتب الشيخ محمد، وهو أيضًا حاكم دبي، على تويتر أن الخطة تشمل إنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة.

وأضاف أنه تقرر رفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من عشرة آلاف إلى 15 ألف درهم وقروض الإسكان من 800 ألف إلى 1.2 مليون درهم.