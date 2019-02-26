إيران تشتري السكر الخام من الهند للمرة الأولى في 5 سنوات

تعتزم إيران شراء السكر الخام من الهند، للمرة الأولى خلال 5 أعوام، بحسب مصادر تجارية.

وقالت المصادر إن تجارًا من الهند سيُصدّرون السكر الخام إلى إيران، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه إيران لتدبير إمدادات الغذاء في ظل عقوبات أمريكية.

وأضافت أن ”شركات لتجارة السلع تعاقدت لتصدير 150 ألف طن من السكر الخام ستصل في مارس وأبريل بأسعار بين 305 و310 دولارات للطن“.

وتشتري إيران السكر من الهند بالروبية. وطهران معزولة عن النظام المالي العالمي، بما في ذلك استخدام الدولار الأمريكي لإتمام مبيعاتها النفطية، نتيجة لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة.