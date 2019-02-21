الحكومة اليمنية تعلن موازنة 2019 بعجز 1.7 مليار دولار

أعلنت الحكومة اليمنية خلال اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، موازنتها المالية للعام الجاري، بعجز بلغ 951.88 مليار ريال (1.73 مليار دولار).

وتبدأ السنة المالية في اليمن، مطلع يناير/ كانون الثاني من كل عام.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) الأربعاء، فإن إيرادات الموازنة بلغت 2.159 تريليون ريال (3.925 مليارات دولار)، بينما بلغ إجمالي النفقات 3.111 تريليونات ريال (5.656 مليارات دولار).

ويتوقع مشروع موازنة العام الجاري، بأن تشكل إيرادات بيع النفط والغاز 32% من إجمالي الإيرادات، إذ اعتمدت الحكومة سعر برميل النفط عند 50 دولارًا.

وقالت الحكومة في الاجتماع، إنها تسعى إلى تمويل العجز من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلية، وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.

وتشهد القطاعات الحيوية في البلاد حالة من الشلل، لكن الحكومة تأمل أن ترفع إنتاج النفط إلى 75 ألف برميل يوميًا، بزيادة 25 ألف برميل يوميًا عن العام الماضي.