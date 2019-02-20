مضربون بميناء بورتسودان الجنوبي يرفضون لقاء وفد حكومي

رفض عمال مضربون بميناء بورتسودان الجنوبي في السودان، الأربعاء، لقاء وفد حكومي رفيع المستوى، للتفاوض حول مطالبهم الرافضة لاتفاق حكومي يقضي بدخول شركة أجنبية لإدارة الميناء.

ووصل وفد من الحكومة المركزية، يضم مساعد الرئيس موسى محمد أحمد، ووزير النقل حاتم السر، ومندوبًا من وزارة المالية، إلى بورتسودان شرق البلاد، للقاء العاملين بالميناء للنظر في أوضاعهم.

وقال ممثل العاملين المضربين عن العمل عبود الشربيني، إن ”العمال يرفضون دخول الشركة الفلبينية باعتبارها شركة وهمية“.

وأضاف: ”لن نفرط في حقوق العمال، وعلى الحكومة الوقوف إلى جانبنا“.

ودخل مئات العمال منذ الإثنين الماضي إضرابًا عن العمل للمطالبة بحقوق تشغيلية قبيل دخول مشغل أجنبي جديد لإدارة أعمال الميناء.

وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر في السودان وينقسم إلى الميناء الشمالي والميناء الجنوبي.

ووقعت الحكومة عقد امتياز لتشغيل الميناء الجنوبي مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات (ICTSI) الفلبينية، لمدة 20 عامًا مقابل 530 مليون يورو دفع منها 410 ملايين يورو، على أن يدفع الباقي بالأقساط، إلى جانب دفع مليون يورو أجرة شهرية، تزيد مستقبلًا إلى 1.5 مليون يورو.