الصين تقول إنها توصلت إلى توافق حول بعض القضايا خلال مباحثات التجارة مع أمريكا

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“، اليوم الجمعة، إن بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق من حيث المبدأ بشأن بعض القضايا الأساسية خلال مباحثات تجارة في العاصمة الصينية.

وأفادت الوكالة بأن الجانبين ناقشا قضايا من بينها نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والخدمات والزراعة وميزان التجارة، بعد أسبوع من المباحثات في بكين.

وأضاف التقرير أن البلدين أجريا نقاشًا مفصلًا حول مذكرة تفاهم بشأن التجارة والقضايا الاقتصادية، ولم يخض في تفاصيل.

من جانبها، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان اليوم الجمعة، إن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين سيجتمعون الأسبوع المقبل في واشنطن لمواصلة العمل بشأن اتفاق تجارة بعد أن حققوا تقدمًا في المباحثات التي جرت في بكين هذا الأسبوع.

وأضافت أن ”الولايات المتحدة تتطلّع إلى هذه المباحثات وتأمل في أن ترى المزيد من التقدم“.

وتابعت بقولها: ”الجانبان سيواصلان العمل بشأن جميع القضايا العالقة قبل الأول من مارس 2019، الموعد النهائي لزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة من الصين بنسبة 10%“.