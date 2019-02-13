مصر.. صندوق النقد يعلن موعد صرف الشريحة الأخيرة من القرض

أعلن البرلمان المصري، أن صندوق النقد الدولي أكد تسليم مصر الشريحة السادسة والأخيرة من القرض الذي يقدر بـ12 مليار دولار في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، مبديًا استعداده لتواصل التعاون مع مصر ودعمها في برنامجها الإصلاحي.

استقبل مجلس النواب في مصر، الثلاثاء، وفدًا من صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر حاليًا، برئاسة الدكتور جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، ومعه رئيس مكتب القاهرة.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، الدكتور حسين عيسى، أكد أن مصر سوف تتسلم آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل حسبما أكد وفد الصندوق خلال زيارته للبرلمان، مشيرًا إلى أن الشريحة الأخيرة ليس معناها توقف التعاون مع مصر، بل هم جاهزون للتعاون واستكمال الإصلاح الاقتصادي.

وقال الدكتور حسين عيسى، للمحررين البرلمانيين: ”إن اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي كان مثمرًا جدًا، وشرحنا وجهة نظرنا تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون الذي تم بين البرلمان والحكومة في سبيل إنجاح البرنامج، وعرضنا دور صندوق النقد والاتفاقية التي تمت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي“.

وأشار إلى أن وفد الصندوق أبدى سعادته الكبيرة وأكدوا أن هناك إنجازًا كبيرًا جدًا تحقق خلال العامين الماضيين في تطبيق برنامج الإصلاح، وأن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به بدليل أن جميع المؤشرات الاقتصادية ارتفعت وتحسنت، سواء معدل النمو أو التضخم أو البطالة، وهم يثمنون ذلك.

وتابع: ”اتفقنا أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات تشغيلية خاصة بالصناعة والخدمات والزراعة وتوفير فرص عمل وتمويل مشروعات“.

واستقبل وفد صندوق النقد الدولي، وكيل مجلس النواب، الدكتور سليمان وهدان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور صلاح عيسى، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد سمير.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزق، قد قال إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار قبل أيام، مشيرًا إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.