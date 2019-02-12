الأمير تركي الفيصل يرد على قول نجيب ساويرس إنه لن يستثمر في السعودية

رد الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، على رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس وغيره من المستثمير ين الذين أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستثمار بالسعوديك، معتبرا أنهم ”فوتوا فرصة عظيمة“.

وكان ساويرس قال عن الاستثمار في السعودية، خلال مقابلة مع قناة سي إن بي سي الأمريكية: ”شخصيًا يمكنني الاستثمار في أي مكان في العالم، لكن لماذا عليّ أن أذهب إلى مكان لست مقتنعًا أن فيه حكم القانون والنظام..“.

مذيعة CNBC الأمريكية تكشف تناقض الملياردير المصري #نجيب_ساويرس، لدى قوله بأنه لا يرغب في الاستثمار بـ #السعودية #إرم_نيوز @NaguibSawiris pic.twitter.com/Dh09ZyuAM8 — إرم نيوز (@EremNews) February 12, 2019

من جهته، قال الأمير تركي الفيصل، ردًا على سؤال حول تصريحات ساويرس: ”أعتقد أنهم مخطئون، فالمملكة قطعت شوطًا طويلًا في توفير المناخ الملائم كي يستثمر الناس فيها، ليس فقط فيما يتعلق بمسائل المحاسبة، ولكن أيضًا في أمور تتعلق بالشفافية وحكم القانون“.

وتابع: ”حقيقة إننا عضو في منظمة التجارة العالمية، ونحن ملتزمون بهذه الأمور لجعل الحياة أسهل للمستثمرين، والسيد ساويرس يفوت فرصة عظيمة“، مشيرًا إلى أن ”آخرين أتوا ووضعوا أموالهم“.

وأوضح: ”في السنة أو السنتين الماضيتين، أعتقد أن هناك زيادة في الاستثمار الخارجي بالمملكة وليس انخفاضًا، بالرغم من ضجيج الصحافة السلبية الذي رأيناه حول العالم“.