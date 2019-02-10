مسؤول إيراني: صادراتنا إلى العراق انخفضت مع بداية 2019‎

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة، حميد حسيني، اليوم الأحد، عن تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرًا إلى أن ”متوسط صادرات إيران هذا العام إلى العراق بلغ نحو 750 مليون دولار شهريًا“.

وقال حسيني لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن ”الصادرات الإيرانية إلى العراق فشلت في الوصول إلى مستوى مرضٍ في يناير الماضي“، مبينًا أن ”حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغ في عام 2018 ما قيمته 8.75 مليار دولار“.

وأضاف ”في عام 2018، تقدمت إيران على صادرات تركيا إلى العراق، وكان هناك سببان لهذا التقدم على تركيا، الأول كان هو الأعياد خلال شهر يناير، والثاني هو عودة العملة الأجنبية المكتسبة من خلال الصادرات“، مبينًا أن ”الصادرات انخفضت بمقدار 510 ملايين دولار يناير الماضي“.

وتابع ”لكن خلال بعض أشهر العام الماضي 2018، بلغت صادرات إيران إلى العراق 900 مليون دولار، لكن معدل الصادر بشكل عام هو 750 مليون دولار“، مبينًا أن ”الصادرات التركية بلغت 8.3 مليار دولار في عام 2017 و 7.35 مليار دولار في 2018“.

وبشأن توقعه لصادرات بلاده للعام الجاري 2019، قال المسؤول الإيراني، إن ”تصدير البضائع قد ينخفض في العام الجاري“، مضيفًا ”أن تصدير البضائع في أي لحظة قد يواجه مشكلة ويتوقف، لكن تصدير الخدمات سيستمر“، مؤكدًا أنه يجب علينا تعزيز مساهمتنا في تصدير الخدمات العراقية.