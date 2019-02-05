بسبب الطوابير وقلة المعروض.. الحكومة الإيرانية تبيع اللحوم عبر الإنترنت

دفعت الطوابير الكبيرة المُصطفَّة لشراء اللحوم المجمدة في العديد من المدن بإيران، المسؤولين الحكوميين إلى اتخاذ إجراء جديد يقضي ببيع اللحوم عبر الإنترنت، بقائمة أسعار محددة.

وقال رضا سالمي، مدير عام شركة دعم الثروة الحيوانية في طهران، يوم الثلاثاء، إنه “بدءًا من يوم الخميس المقبل سيحق للإيرانيين شراء اللحوم عبر شبكة الإنترنت”، مضيفًا أن “يمكن لكل أسرة شراء ما يصل إلى 3 كيلوغرامات من اللحوم الحكومية شهريًا عن طريق الرمز البريدي”.

وأدَّى نقص الماشية الحية، وعدم كفاية توزيع منتجات اللحوم في السوق، إلى زيادة أسعارها بنسبة 50 % على الأقل من أسعار اللحوم في السوق الحرة، الأمر الذي حال دون مقدرة الأسر على شراء جميع أنواع لحم الضأن، والعجول، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف سالمي أن ” تطور شبكة الإنترنت، يسهل شراء اللحوم دون الحاجة إلى رؤية صفوف طويلة في المدن الإيرانية وشوارعها العامة أمام المحال، من أجل شراء اللحوم والدجاج والبيض، بسعر حكومي”.