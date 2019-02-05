ترامب يعتزم ترشيح ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختيار ديفيد مالباس، المسؤول الكبير في وزارة الخزانة، مرشحًا للولايات المتحدة لقيادة البنك الدولي، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن “إدارة ترامب أخطرت مساهمين في البنك الدولي، بأن الرئيس يعتزم اختيار مالباس مرشحًا لقيادة البنك الدولي”.

ويضع هذا الترشيح مالباس، أحد أنصار ترامب ومن المشككين في المنظمات المتعددة الأطراف، على بداية الطريق للوصول لرئاسة البنك الذي تعهد بتقديم نحو 64 مليار دولار للدول النامية في السنة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2018.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو”، التي كانت أول من نشر النبأ نقلًا عن مسؤولين في الإدارة، أن القرار سيُعلن يوم الأربعاء.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن إدارة ترامب أبلغت عدة عواصم بترشيح مالباس، مضيفًا أن من المستبعد أن يعارض مساهمون أوروبيون في البنك ترشيحه.