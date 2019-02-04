“موديز”: تشكيل حكومة لبنان إيجابي لتصنيفه الائتماني

أعربت وكالة “موديز”، يوم الإثنين، عن تفاؤلها حيال التصنيف الائتماني للبنان، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت الوكالة المتخصصة بالتصنيف الائتماني، أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان “إيجابي للتصنيف الائتماني للبلاد، إذ سيساعد في الإفراج عن حزمة دعم دولي قيمتها 11 مليار دولار لأجل خمس سنوات عُرضت العام الماضي”.

وقال محللو “موديز”، في تقرير جديد: “الإعلان إيجابي على الصعيد الائتماني، حيث نتوقع أن تنفذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية؛ لإتاحة حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى 5 سنوات، تعهد بها المانحون الدوليون”.

لكن التقرير حذر من أن المخاطر تظل كبيرة؛ في ضوء ضعف النمو الذي سيشكل تحديًا لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.

وقال: “الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظلان ضعيفين، إذا ما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نمو الودائع، وبالتالي يزداد خطر أن تتضمن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات، قد تنطوي على تخلف عن السداد”.

وتصنف موديز لبنان حاليًا عند Caa1، وهو بمنزلة تحذير من مخاطر كبيرة في ديونه.