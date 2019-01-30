سعيًا للخروج من الأزمة.. أمريكا والصين تطلقان مباحثات تجارية “مهمة”

بدأت الولايات المتحدة والصين، يوم الأربعاء، جولة مهمة وعلى مستوى عال، تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية بينهما منذ شهور، في ظل خلافات كبيرة بشأن الممارسات الصينية فيما يتعلق بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

والتقى مسؤولون على مستوى وزاري بقيادة نائب رئيس الوزراء الصيني “ليو خه” والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي المجاور للبيت الأبيض، مع بقاء نحو شهر في مهلة للتوصل لاتفاق بحلول الثاني من آذار مارس، وهو الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لزيادة الرسوم على سلع صينية.

ويتوقع أن تكون المباحثات في واشنطن متوترة، نظرًا لقلة المعطيات التي تشير إلى أن المسؤولين الصينيين يرغبون في الاستجابة للمطالب الأمريكية الأساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية بشكل كامل وإنهاء سياسات تقول واشنطن إنها تجبر الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا إلى شركات صينية.

وينفي المسؤولون الصينيون أن تكون سياساتهم تفرض نقل التكنولوجيا قسرًا.