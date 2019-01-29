ترامب يلتقي كبير المفاوضين الصينيين لعقد مباحثات تجارية

المصدر: ا ف ب‎

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي كبير المفاوضين الصينيين للتجارة هذا الأسبوع خلال مباحثات ترمي إلى حل النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

ويترأس نائب رئيس الوزراء الصيني “ليو هي” وفدًا يضم 30 وزيرًا إلى واشنطن، في وقت يعمل فيه البلدان للتوصل لاتفاق قبل انتهاء هدنة تجارية بينهما مدتها 3 أشهر في الـ 1 من آذار/ مارس المقبل.

وقال منوتشين للصحافيين، إنه يتوقع إحراز “تقدم كبير في هذه اللقاءات”.

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي شهدت فرض رسومٍ كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار، توتّرًا في الأسواق منذ أشهر.

وفيما وضعَ ترامب رأب العجز التجاري الأمريكي المتصاعد مع الصين، في قمَّة أولولياته، يطالب المسؤولون الأمريكيون -أيضًا- بإصلاحات بعيدة المدى للسياسة الصناعية الصينية، للحد من السرقة الصينية المزعومة للتكنولوجيا الأمريكية والتدخل الحكومي الصيني الكبير في السوق.

وأكد منوتشين، إن إنفاذ أي اتفاق وحماية الملكية الفكرية الأمريكية ووضع حد للسياسة الصينية الإجبارية للمشاريع المشتركة كشرط لدخول السوق الصينية تعد من أهم القضايا على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن “الحاجة إلى جعل أي اتفاقية قابلة للتنفيذ أمر واضح”.

وتابع الوزير: “نريد التأكد من أنه عندما نتوصل لاتفاق، سيمكن تنفيذ هذا الاتفاق”، موضحًا أن “هناك اتفاقًا مع الصين بأنهم يفهمون ذلك”.

وقال مراقبون، إن الصين سترفض أي مطلب أمريكي قد يعتبر بمثابة عائق أمام خطة “صنع في الصين 2025″، وتهدف هذه الخطة التي بدأ تنفيذها عام 2015 إلى جعل الصين رائدة عالمية في التكنولوجيا، سواء على صعيد علم الروبوتات أو الاتصالات أو السيارات العاملة بواسطة الطاقات المتجددة.

وأشار المراقبون إلى أن حل مثل هذه الخلافات المعقدة يُعدُّ أمرًا صعبًا خلال 3 أشهر من الهدنة التجارية الحالية.