البيت الأبيض: أمريكا والصين يمكنهما التوصل لاتفاق تجاري بحلول مارس المقبل

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة والصين يمكنهما التوصل لاتفاق بشأن التجارة بحلول موعد انتهاء مهلة في أول مارس/ آذار.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي.إن.إن)، قال هاسيت: “نعم، أنا واثق بأن ذلك يمكن أن يحدث، وإن المحادثات تسير قدمًا”.

وذكر هاسيت أيضًا، إنه لا يرى أي خطر لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وسط الإغلاق الجزئي للحكومة، قائلًا إن محمل اقتصاد البلاد يبقى قويًا.

وأضاف أنه في حين أن الإغلاق يزيد الشكوك التي تحيط بالاقتصاد، إلا أن إدارة ترامب ما زالت تتوقع نموًا عند 3% للعام الحالي، وترى أن فرص حدوث ركود في 2020 قريبة جدًا من الصفر.

لكنه هاسيت قال إن أمريكا قد ينتهي بها الحال إلى نمو “صفري” في الربع الأول من العام، إذا استمر إغلاق الحكومة للأشهر الثلاثة بكاملها.