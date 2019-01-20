الكويت تقترح إنشاء صندوق عربي للاستثمار فى التكنولوجيا بـ200 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح اليوم الأحد، عن مبادرة لأمير الكويت، تقضي بإنشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية.

وأضاف الصباح، في كلمة له على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت، إن “رأسمال الصندوق المقترح 200 مليون دولار، يشارك فيه القطاع الخاص للبلدان العربية، بينما تبلغ حصة الكويت منه 50 مليون دولار”.

ولم يشر المسؤول الكويتي، إلى أي تفاصيل بشأن جنسية الصندوق ومقره، والمناطق الجغرافية التي تغطيها أنشطته المستقبلية.

وفي نفس القمة، أعلنت قطر عن ضخ استثمارات في الصندوق المقترح بقيمة 50 مليون دولار، من إجمالي 200 مليون إجمالي قيمة رأسماله.

وانطلقت في بيروت الأحد، القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة، بعد غياب 6 سنوات منذ القمة الاقتصادية التي عقدت في الرياض 2013، وسط حضور ثلاثة قادة فقط.

ويشارك على مستوى الزعماء بقمة بيروت، إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في حين مثلت باقي الدول برؤساء حكومات أو وزراء.