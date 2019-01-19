أبو الغيط: نعمل على إطلاق مبادرة لتمكين المرأة العربية اقتصاديًا

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السبت، إنّ العمل جارٍ لإطلاق مبادرة تهدف إلى تمكين المرأة العربية اقتصاديًا، من خلال توفير بيئة عمل أكثر أمانًا لها.

وكان أبو الغيط يتحدث في مؤتمر “التمكين الاقتصادي للمرأة”، الذي انعقد في مقر الحكومة اللبنانية ببيروت.

وأضاف: “سعينا إلى تفعيل دور المرأة العربية يأتي في إطار الوعي بالتحديات المتنوعة التي تواجهها؛ نتيجة لعدّة أسباب منها النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة”.

وتابع أبو الغيط: “نعمل على إطلاق مبادرة عربية لخلق منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة يعمل كمنصة متخصّصة توفّر بيئة عمل أكثر أمانًا للنساء”، من دون التطرق إلى تفاصيلها أو ملامحها.

وزاد: “من يتابع ما نقوم به في الجامعة العربية – سواء في الدراسات أو المؤشرات أو التقصي أو البحث ومتابعة الدول الأعضاء والجامعات وكافة المنابر- يدهش لهذا الحد من العمل الذي يتم بجهد كبير جدًا”.

ولفت إلى أنّ الجامعة العربية ستعمل بشكل مستمر من أجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شؤون المرأة وقضاياها.

ووصل أبو الغيط لبنان، الخميس، للمشاركة في القمة التنموية الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية في بيروت، والتي تنطلق الأحد.