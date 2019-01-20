وزيرة تونسية لـ “إرم نيوز”: إجراءات صارمة لملاحقة شركات العقود الوهمية في الخليج (فيديو)

أعلنت وزيرة التكوين والتشغيل التونسية، سيدة لونيسي، عن ملاحقة شركات محلية ومراكز تشغيل وهمية، تروّج لتعاملات مشبوهة، بينها عقود عمل في منطقة الخليج العربي.

وشددت الوزيرة التونسية في مقابلة مع “إرم نيوز” على أن نصًا قانونيًا جديدًا موجودًا على مستوى رئاسة الحكومة، يخص قطاع التشغيل والعمالة، وبعد دراسته سيحوّل إلى مجلس النواب.

وشبهت هذه الأساليب التي تعتمدها شركات التشغيل، بالاتّجار بالبشر، مؤكدة متابعة الوزارة لهذه المراكز قضائيًا.

في سياق متصل، كشفت لونيسي عن سعي حكومتها لإبرام اتفاقيات تعاون جديدة وشراكة مهمة بين تونس ودول الخليج العربي، على مستوى تشغيل اليد العاملة والإطارات التونسية في الخارج.

واعتبرت الوزيرة أن اليد العاملة التونسية متميّزة، وهو يجعلها موضع اهتمام في الخارج.

وأكّدت سيدة لونيسي أن الانفتاح الثقافي الذي يعيشه المجتمع التونسي، يمكّن اليد العاملة التونسية من الاندماج في البلدان الأجنبية بشكل سريع.

وأضافت الوزيرة أن العمالة التونسية تساهم بشكل كبير في تقديم الإضافة للبلد الذي يستقطبها، باعتبار كفاءتها وسرعة اندماجها.

وأكدت الوزيرة في نفس السياق أن الحكومة التونسية، تدفع في سياق تمكين الشاب التونسي من فرص العمل بالخارج في إطار قانوني يضمن حقوقه.