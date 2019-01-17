بسبب الإضراب العام.. اضطراب غير مسبوق في حركة النقل الجوي بتونس

شهدت حركة النقل الجوي في تونس، اليوم الخميس، اضطرابات غير مسبوقة، تزامنًا مع الإضراب العام الذي ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل، في الوظيفة العمومية و القطاع العام.

وتعطّلت حركة النقل الجوي اليوم، بشكل كامل في البلاد، وسط حالة من الفوضى والغليان في صفوف المسافرين، الذين تعطّلت مصالحهم بسبب الإضراب، وفق ما رصده موقع “إرم نيوز” بمطار تونس قرطاج، حيث إنه لم تغادر أي رحلة المطار منذ منتصف الليلة الماضية.

و بالإضافة إلى مطار تونس قرطاج تسبب الإضراب في تعطّل حركة 5 مطارات أخرى، هي: مطار المنستير وجربة وتوزر وقفصة وطبرقة، في حين تواصل العمل بمطار النفيضة الحديث، والذي يديره مستثمرون أتراك.

و يرى مراقبون، أنّ تواصل اضطراب حركة الملاحة الجوية، سيقود إلى نتائج سلبية على الموسم السياحي خصوصًا.

وأعلن الاتحاد في سنوات ما بعد الثورة، عن إضرابات كثيرة تم إلغاء بعضها في اللحظات الأخيرة، بعد الوصول إلى اتفاقات مع السلطة المختصة، مثل وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وتشهد في الآونة الأخيرة معظم القطاعات، ارتفاعاً للمطالب المادية التي تصطدم بصعوبة التنفيذ؛ بسبب تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد وعجز الحكومة عن رفع الأجور.