توقعات بانخفاض النمو في المغرب 2.9% خلال 2019

توقعت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب)، تراجع نمو الاقتصاد في البلاد إلى 2.9% خلال عام 2019، بعدما حقق نسبة نمو بلغت 3% خلال العام الماضي.

وقال أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي المكلف بالتخطيط، في لقاء صحفي بمدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء، إن “الموسم الزراعي الحالي يشهد تراجعًا في التساقطات المطرية”.

ويعد القطاع الفلاحي (الزراعي)، أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل التساقطات المطرية المسجلة كل سنة.

وفي ظل المعطيات الراهنة، تتوقع المندوبية أن تنحصر نسبة تراجع النشاط الزراعي في ناقص 0.4% خلال العام 2019.

لكن الأنشطة غير الزراعية ستواصل تطورها المعتدل، مع تسجيل معدل تضخم يقدر بـ1.2% خلال العام الجاري، مقابل 1.7% في السنة الماضية.

وأكد المسؤول المغربي، أن النمو الاقتصادي خلال العام 2019 سيواصل استفادته من دعم الطلب الداخلي له، وإن بوتيرة أقل من السنة السابقة، في حين ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية، بالرغم من التحسن الطفيف الذي ستشهده.

وأشار المتحدث إلى أنه من المتوقع أن تتباطأ نسبة القدرة الاستثمارية لتنخفض من 32.4% خلال العام 2018 إلى 32% خلال العام 2019، في الوقت الذي ستنخفض فيه نسبة الادخار الوطني لتصل إلى 27.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، عوض 28% سنة 2018.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعا في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى “عيد العرش”، إلى إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني.

كما دعا الخطاب إلى “الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.