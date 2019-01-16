السعودية تمنح تونس قرضًا بـ500 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية التونسية، اليوم الأربعاء، أن السعودية منحت تونس قرضًا بقيمة 500 مليون دولار، بشروط ميسّرة لتمويل الموازنة العامّة للبلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، وقع اتفاقية القرض مع نظيره السعودي، محمّد الجدعان، خلال لقاء جمعهما بالرياض، خلال الزيارة التي قام بها الوزير شلغوم إلى السعودية من 12 إلى 14 يناير الجاري.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في وقت سابق، أنّ يوسف الشاهد، اتفق مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على مجموعة من الاتفاقيات، تبلغ قيمتها 350 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار).

وكانت رئاسة الحكومة التونسية أفادت بأنّ الاتفاقيات المُبرمة، جاءت لتمويل مشاريع تنموية زراعية، والتزود بالماء الصالح للشرب في الأرياف التونسية.

وأضافت على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ الاتفاقيات تشمل عددًا من المناطق بمحافظة بنزرت، شمال البلاد، إضافة إلى منح مالية لصيانة بعض المعالم الدينية.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد زار السعودية في 15 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.