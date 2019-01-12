وزير الخارجية الألماني: سننتهي من الآلية المالية مع إيران خلال أسابيع

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت، عن أمله في أن يتم الانتهاء من الآلية المالية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لمواصلة التجارة مع إيران، بعيدًا عن العقوبات الأمريكية التي أطلق عليها “spv”، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال ماس، في حديث لصحيفة “شبيغل” الألمانية، إن أوروبا تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على هذا النظام المالي الخالي من الدولار لإيران، حتى تتمكن من الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وأضاف ماس: “نحن نعمل بجد لتوضيح المتطلبات النهائية، مثل تحديد البلد الذي سيكون مقر هذه الآلية، ولن تكون من السهل مواجهة أمريكا، لأنها ستضغط بالتأكيد على البلد الذي يستضيف الآلية المالية”.

من جانبه، رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أمس الجمعة، أن الشركات الأوروبية التي تتقاعس في تنفيذ SPV هي الخاسر الرئيس جراء هذا التلكؤ، وسيؤدي ذلك إلى تمتين علاقات إيران مع الصين وروسيا بشكل أوسع.

ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية عن بروجردي في معرض إشارته لبُطء تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران SPV، قوله: “لم تحصل أوروبا حتى الآن على درجة مقبولة، ولم تكن قادرة على إظهار أدنى قوة أمام الضغط الأمريكي”.

وفي 10 كانون ا لأول/ديسمبر الماضي، أبلغت موغيريني الصحفيين في بروكسل أن آلية التبادل المالي يمكن أن تكون جاهزة بحلول نهاية عام 2018، في حين واصلت طهران انتقادها للاتحاد الأوروبي لما وصفته بـ”فشله في إنشاء الآلية المالية الخاصة”.