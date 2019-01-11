فرنسا: ماكرون لن يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي هذا العام

قال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إن ماكرون لن يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، وأرجع ذلك إلى ازدحام جدول أعماله، بما في ذلك المناقشات التي بدأت ردًا على احتجاجات “السترات الصفراء”.

وقال المسؤول في قصر الإليزيه، إن ماكرون سيعقد أيضًا النسخة الثانية من منتدى مع رجال الأعمال في قصر فرساي في 21 يناير/كانون الثاني، تحت عنوان “اختر فرنسا”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى منتدى دافوس في سويسرا، في الوقت الذي يصارع فيه خصومًا سياسيين حول إغلاق الحكومة الاتحادية.