طهران تعتزم افتتاح مركز تجاري بسوريا بمشاركة نائب الرئيس الإيراني

تعتزم الحكومة الإيرانية، افتتاح مركز تجاري في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين المقبلين بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بحسب ما أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والمناجم في إيران “حسين بير مؤذن”.

وتؤكد الخطوة توسع وتعمق النفوذ الإيراني الاقتصادي بسوريا فضلًا عن العسكري.

وقال مؤذن، اليوم الخميس، في حديثه لوكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، إن “المركز التجاري الإيراني سيتم افتتاحه في سوريا بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، في الأسبوعين المقبلين”.

وزعم مؤذن أن “إنشاء المركز جاء بهدف التبادل التجاري والاقتصادي مع سوريا وسياق العلاقات الاقتصادية بين التجار الإيرانيين والسوريين”، مضيفًا أن “اللجان التجارية والاقتصادية الأولى في محافظة أربيل شمال إيران ستكون أول لجنة تقوم بالاستثمار في سورية، وستبحث الأسبوع المقبل مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي”.

وفي إشارة إلى استثمارات القطاع الإيراني الخاص في سوريا، قال إن “ذلك يتطلب دعمًا من الحكومة”، منوهًا إلى أن “النظام المصرفي يجب أن يفكر في تسهيلات رأس المال العامل من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص”.

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية حكومة بلاده إلى دعم القطاع الزراعي، وقال إن “تطوير الميكنة الزراعية وزراعة الدفيئة والنباتات الطبية يجب أن يكون أولوية للقطاع الزراعي من أجل زيادة الإنتاج ودخول السوق الخارجية وتصدير المنتجات المصنعة”.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا، كشف السبت الماضي، عن إنشاء مرکز تجاري للإيرانيين في المنطقة الحرة بدمشق، في المستقبل القريب.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا، کيوان کاشفي، إن الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد اقتصادي إيراني إلی سوريا، مهدت لإنشاء مرکز تجاري للإيرانيين في دمشق، وتوجت التمهيدات بنجاحات”.