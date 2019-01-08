ظريف: لن ننتظر الآلية المالية الأوروبية وسنتعامل مع “شركائنا التقليديين”

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن طهران لن تنتظر الآلية المالية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لمواصلة التجارة مع إيران بعيدًا عن العقوبات الأمريكية، والتي أطلق عليها “spv”.

وأوضح ظريف في حديثه للصحافيين من العاصمة الهندية نيودلهي التي وصلها الاثنين: “في الوقت الذي نواصل فيه العمل مع شركائنا الأوروبيين بشأن الآلية المالية، فإننا لا ننتظر تلك الآلية، ونحن نعمل مع شركائنا التقليديين مثل الهند والصين وروسيا”.

وجاء حديث ظريف عقب محادثات أجراها مع وزير النقل الهندي نيتين غادكاري، حول العلاقات الثنائية وسبل تطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجالات النقل والملاحة البحرية، وكذلك التعاون بشأن ميناء جابهار الواقع جنوب شرق إيران.

وقال ظريف في معرض رده على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كانت إيران قد وافقت على بيع غاز أرخص إلى الهند للاستثمار في ميناء جابهار: “نحن منفتحون للمناقشة، ولكني لن أقوم بالتفاوض على الهواء”.

وأكد ظريف أن علاقات إيران والهند “كانت طيبة على الدوام رغم الحظر، وأن الاتصالات الاقتصادية قائمة، وأنه تم التوصل لاتفاق مصرفي جديد بين البلدين وذلك في الخريف الماضي بعد الحظر، وهو ما يمنح الإمكانية للبلاد بمواصلة نشاطات التصدير والاستيراد”.

وفي سياق آخر، قالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الاثنين، إن “العمل جار لإنشاء آلية محددة للتجارة مع إيران، والمعروفة بـspv”، مضيفة أنه “سيتم خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من هذه الآلية”.

وأكدت في مؤتمر صحافي من العاصمة بروكسل، أن “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعمل على الآلية المحددة لمواصلة التبادل التجاري والمالي مع إيران، طالما استمرت إيران في احترام علاقاتها النووية”، معربة عن أملها “في أن يتم الانتهاء من الآلية في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبلغت موغيريني الصحافيين في بروكسل، أن آلية التبادل المالي يمكن أن تكون جاهزة بحلول نهاية عام 2018.

وواصلت طهران انتقادها للاتحاد الأوروبي لما وصفته بـ “فشلها في إنشاء الآلية المالية الخاصة”، كما قال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، أول أمس الأحد.