بـ200 مليون دولار.. الإمارات تنفذ 40 مشروعًا تنمويًا في باكستان‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، تنفيذ 40 مشروعًا تنمويًا وإنسانيًا في باكستان بكلفة 200 مليون دولار، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن المرحلة الثالثة من مشروع مساعدات إماراتية لباكستان، بدأ تنفيذه عام 2011، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان تفاصيل مشاريع المرحلة الثالثة التي تشمل خمسة مجالات رئيسية من مجالات المشاريع التنموية الحيوية، وهي الطرق والجسور، والتعليم، والصحة، ومجال توفير المياه، ومجال الزراعة.

وأشارت إلى أنه في مجال الطرق والجسور سيتم تنفيذ مشروع طريق رئيسي بإقليم خيبر بختونخوا بطول 42 كيلومترًا، ومشروع طريق رئيسي بإقليم بلوشستان بطول 65 كيلومترًا.

أما في مجال التعليم، “فسيتم إنشاء كلية تعليمية ملحق بها مدرستان للطلاب والطالبات بإقليم بلوشستان؛ لتوفير بيئة تعليمية حديثة لأكثر من 1500 طالب من أبناء الإقليم”.

وفي مجال الصحة، “سيتم إنشاء وصيانة سبعة مشاريع صحية حديثة أبرزها مشروع بناء وتجهيز مستشفى أمراض القلب بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وهو المستشفى الأول من نوعه بالإقليم”.