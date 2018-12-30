هل يؤثر دعم برنامج “سند” على المستفيدين من “حساب المواطن” في السعودية؟

قال المشرفون على برنامج “حساب المواطن” الحكومي لإعانة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في السعودية، إن الدعم الذي سيحصل عليه المستفيدون من برنامج “سند محمد بن سلمان” الخيري ومبادراته المتنوعة، لا يؤثر على مبالغ الدعم الشهرية المقدمة من “حساب المواطن”.

وأضاف المشرفون على البرنامج في توضيح خاص لـ “إرم نيوز”، أن الدعم الذي يقدمه برنامج “سند محمد بن سلمان” لا يؤثّر على أهلية واستحقاق المستفيدين من برنامج “حساب المواطن”.

ويقول المشرفون على برنامج “سند محمد بن سلمان” غير الحكومي، إن المبادرات التي يطلقها البرنامج، تتضمن دعمًا نقديًا للمستفيدين المحققين للشروط الخاصة بكل مبادرة.

ووفق برنامج “حساب المواطن” لن يكون على المستفيدين من دفعاته الشهرية، تحديث بيانات الدخل في حال تلقوا دعمًا من برنامج “سند محمد بن سلمان” غير الحكومي.

ويعتمد “حساب المواطن” في منح الدعم للمسجلين فيه، على مقدار دخل الفرد أو الأسرة مهما كان مصدر ذلك الدخل قبل أن يتم تحديد مدى أهليتهم للدعم من عدمه.

وبدَّد توضيح برنامج “حساب المواطن”، مخاوف لدى كثير من السعوديين الراغبين بالاستفادة من برنامج “سند”، دون أن تتأثر مخصصاتهم من برنامج “حساب المواطن.

وكشف برنامج “سند محمد بن سلمان” الذي ينفق عليه وليُّ العهد السعودي من حسابه الخاص، اليوم الأحد، مبادرة “سند الزواج” بالتزامن مع انطلاق أعماله في المملكة، محددًا طريقة التسجيل والشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقديم على المبادرة المخصصة “للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج، وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة”.

ويُعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة “سند محمد بن سلمان”، البرنامج بأنه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.

ويصرف برنامج “حساب المواطن” الذي أطلقته الرياض أواخر العام الماضي 2017، مبالغ مالية شهريًا لنحو 12 مليون شخص، تبلغ في الحد الأدنى المقدم للفرد المستقل 300 ريال، فيما يتراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.