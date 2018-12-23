مصانع غزة تستغني عن 90% من عمالها بسبب الأزمة المالية

قال الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إن مصانع غزة سرّحت ما يزيد على 250 ألف عامل بسبب الضائقة المالية التي تمر بها نتيجة الحصار المفروض على غزة منذ سنوات.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، أنه بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها المصانع في قطاع غزة اضطرت للاستغناء عن 90% من عمالها.

ونوه بسيسو في حديث خاص لإرم نيوز، إلى أن نسبة البطالة في صفوف العاملين في الصناعة كبيرة جدًا مضيفًا :” للأسف لا توجد بنية تحتية للكثير من المصانع، إضافة إلى أن الاقتصاد الغزي بشكل عام يعاني من أزمات كبيرة في الفترة الحالية”.

وأشار بسيسو أنه من ضمن الصعوبات التي يواجهها أصحاب المصانع مشاكل توريد الكهرباء وارتفاع تكلفتها بشكل كبير مقارنة بالأرباح التي تحصل عليها هذه المصانع.

وأضاف :”على سبيل المثال أحد القطاعات الصناعية التي تضررت بفعل الأزمة اتحاد الصناعات الخشبية والذي كان يستوعب ما يزيد عن 600 مصنع وورشة، هذه المصانع كانت تستوعب 11 ألف عامل في القطاع ولكن الآن بالكاد يعمل في هذا القطاع 100 مصنع وورشة بالكاد تشغل ألف عامل”.

وبين بسيسو بأن مصانع قطاع غزة تعمل بطاقة تشغيلية 15% من طاقتها الانتاجية وهي تعادل عمل 15 مصنع من أصل 600 مصنع.

وتابع قوله:” 80% من المصانع في غزة أغلقت أبوابها وما تبقى لا يستوعب عددًا كبيرًا من العاملين، هناك انهيار اقتصادي كبير في كافة القطاعات الانتاجية في غزة”.