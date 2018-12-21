تطبيق “سلاك” يحظر المستخدمين الإيرانيين امتثالًا للعقوبات الأمريكية

ذكرت تقارير صحفية أمريكية، الخميس، أن تطبيق سلاك (Slack) الذي يحظى بشهرة واسعة، حظر المستخدمين الإيرانيين وكذلك الأشخاص الذين يعيشون بالخارج ولديهم تواصل مع الشركات والسلطات الإيرانية، وذلك امتثالاً للعقوبات الأمريكية ضد طهران.

وأفادت صحيفة “ذا هل” الأمريكية، بأن “تطبيق سلاك حظر العديد من المستخدمين الإيرانيين الخميس، وأغلق حساباتهم بشكل مفاجئ”.

وأضافت أن “الحظر أثر على المستخدمين الذين يعيشون في فنلندا وكندا والولايات المتحدة، والعديد منهم لديهم القليل من الروابط المتبقية مع إيران سواء في المواطنة أو الوجود المادي”.

وقالت شركة “سلاك” في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر”، إن “قرار الحظر جاء من أجل الامتثال لقوانين الرقابة على الصادرات والجزاءات الاقتصادية ضد إيران”.

وتنحصر شهرة تطبيق سلاك بين المؤسسات والشركات، فهو تطبيق مخصص أساسًا للتواصل بين فرق العمل الواحد أو الموظفين بداخل الشركة الواحدة، حيث يمكن استخدام التطبيق بالمجان ويمكن استخدامه لإنشاء أي نوع من المجموعات الرقمية.