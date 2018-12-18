صندوق النقد يمنح المغرب “خط سيولة” بـ3 مليارات دولار

وافق صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط وقاية وسيولة لمساعدة المغرب على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق أمس الإثنين: “سيتيح اتفاق خط الوقاية والسيولة الجديد حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع”.

وأوضح الصندوق على موقعه الإلكتروني، أن “الترتيب وهو لأجل عامين، سيساعد في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي”.

ومن المتوقع ارتفاع نسبة ديون الخزانة المغربية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.1% في 2019 ارتفاعًا من 66.7% في 2018 و65.1% في 2017، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.2% في 2017، وتعتزم الحكومة خفضها إلى 60% في 2021.

وفي 2016، منح صندوق النقد المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لطمأنة المقرضين والمستثمرين ووكالات التصنيف الأجنبية بشأن السياسات الاقتصادية للمغرب، بما يسمح له بدخول أسواق المال العالمية بشروط أكثر ملاءمة.

وكان بنك المغرب المركزي قال إن الصدمات الخارجية، التي سيحمي خط الوقاية والسيولة الاقتصاد منها، تشمل حدوث قفزات في أسعار النفط.