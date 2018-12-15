أمريكا تعلن الثاني من مارس موعدا جديدا لزيادة التعريفات على الصين

غير مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة رسميا الموعد المقرر لزيادة سعر التعريفة الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى الساعة 12.01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة(0501 بتوقيت جرينتش) يوم الثاني من مارس آذار المقبل مع مواصلة الولايات المتحدة والصين محادثات بشأن التجارة والملكية الفكرية.

وكان الموعد الأصلي المقرر لزيادة التعريفة الجمركية من عشرة في المئة إلى 25 في المئة الأول من يناير/ كانون الثاني.

ولم يؤثر التغيير على التعريفة الجمركية السارية بالفعل ونسبتها 25 في المئة على سلع تكنولوجية صينية قيمتها 50 مليار دولار وتشمل أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية أخرى وأجهزة ومركبات.

وأضيف البيان الخاص بهذا التغيير إلى الوثائق المرتبطة بتحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأمريكي في ممارسات الملكية الفكرية الصينية التي كانت الأساس للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية والتي أدت إلى رد انتقامي من بكين.

وعزا البيان التغيير إلى المحادثات الأمريكية الصينية الجديدة “بهدف التوصل إلى إنهاء الإجراءات والسياسات والممارسات التي يغطيها التحقيق” بعد اجتماع عقد في أول ديسمبر كانون الأول بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بوينس أيرس.