الذهب يرتفع مدعومًا بتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بدعم من آمال بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفي ظل تراجع الدولار بعد صعوده في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1247.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ07:19 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته في نحو 5 أشهر عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1252.1 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسة، بعد صعوده في الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويركز المستثمرون الآن، على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الـ18 والـ19 من ديسمبر/ كانون الأول، للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1217.50 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1% إلى 777 دولارًا للأوقية.

وكانت الأسعار نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر/ أيلول عند 773.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.