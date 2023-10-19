التوترات تلقي بظلال ثقيلة على القطاع السياحي اللبناني
في الوقت الذي تتوالى فيه الدعوات الدولية لتجنب السفر إلى لبنان أو مغادرته، نظرا للتصعيد على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، يتخوف العاملون في القطاع السياحي أن يواجه هذا القطاع خسائر كبيرة، مما يفاقم أزمة لبنان الاقتصادية.
وعلّقت شركتا "لوفتهانزا" الألمانية، وشركة الطيران السويسرية رحلاتهما إلى بيروت، وحددت موعدين في العشرينات من هذا الشهر لإعادة النظر في قرارات التعليق.
ورفع ذلك من منسوب القلق على المستوى اللبناني بشكل عام، وأصاب القطاع السياحي بانتكاسة عشية موسم شتوي، بنيت عليه آمال كبيرة.
وقال رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر لـ"إرم نيوز": إن "كل الحجوزات في الفنادق ألغيت، بعد تحذير الدول لرعاياها من زيارة لبنان".
وأضاف أن "قطاع السياحة خسر موسم الخريف، لكن من المبكر الحديث عن الموسم الشتوي وموسم الأعياد، مشيرا إلى أن القطاع يستنزف اليوم ما جناه في موسم الصيف"؛ نظرا لأن الخسائر كبيرة ولا يمكن تحديدها حاليا.
ولفت الأشقر إلى أن "هذا الواقع تعيشه سائر القطاعات السياحية في دول المنطقة"، لكنه أوضح أن لبنان يشهد حالات من عدم الاستقرار بشكل متكرر، مما يؤثر على القطاع السياحي باعتباره القاطرة الأساسية للاقتصاد.
بدوره، قال نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان خالد نزهة إن "التطورات الجارية أثرت سلبا على القطاع السياحي الذي حرك عجلة الاقتصاد الصيف الماضي"، موضحا أن الحركة كانت قد بدأت بالتراجع مع انتهاء فصل الصيف.
وقال في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "لا حجوزات بعد للموسم الشتوي، بسبب التوترات الأمنية، مشيرا إلى أن "قطاع المطاعم كان يتكئ على اللبنانيين المقيمين بنسبة 80% قبل العام 2019، لكن بعد وباء كورونا وتفجير مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والحجز على أموال المودعين، خفض من هذه النسبة".
وأضاف: "القطاع يتكئ اليوم على اللبنانيين المغتربين، لا سيما في الدول العربية وإفريقيا، ممن يزورون لبنان بشكل أسبوعي تقريبا لقرب المسافات"، مردفا بالقول: "القطاع السياحي هو الأمل الوحيد للبلد، وهدفنا العمل على سياحة مستدامة على مدار العام".
وعلق مدير مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فادي الحسن على نسب المغادرين والواصلين عبر مطار بيروت في ظل التطورات الأمنية جنوب لبنان، حيث قال إنه "لا تغيير في معدل المغادرين عبر المطار، لا قبل عملية أحداث السابع من أكتوبر ولا بعدها".
وأوضح أن "عدد المغادرين يقدر بين 10 و11 ألف مغادر، ويتراوح عدد الواصلين بين 5 و7 آلاف، مضيفا: "هذه الأرقام كنا نشهدها من قبل وهي اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام".