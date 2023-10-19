التوترات تلقي بظلال ثقيلة على القطاع السياحي اللبناني

ولفت الأشقر إلى أن "هذا الواقع تعيشه سائر القطاعات السياحية في دول المنطقة"، لكنه أوضح أن لبنان يشهد حالات من عدم الاستقرار بشكل متكرر، مما يؤثر على القطاع السياحي باعتباره القاطرة الأساسية للاقتصاد.

بدوره، قال نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان خالد نزهة إن "التطورات الجارية أثرت سلبا على القطاع السياحي الذي حرك عجلة الاقتصاد الصيف الماضي"، موضحا أن الحركة كانت قد بدأت بالتراجع مع انتهاء فصل الصيف.

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "لا حجوزات بعد للموسم الشتوي، بسبب التوترات الأمنية، مشيرا إلى أن "قطاع المطاعم كان يتكئ على اللبنانيين المقيمين بنسبة 80% قبل العام 2019، لكن بعد وباء كورونا وتفجير مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والحجز على أموال المودعين، خفض من هذه النسبة".

وأضاف: "القطاع يتكئ اليوم على اللبنانيين المغتربين، لا سيما في الدول العربية وإفريقيا، ممن يزورون لبنان بشكل أسبوعي تقريبا لقرب المسافات"، مردفا بالقول: "القطاع السياحي هو الأمل الوحيد للبلد، وهدفنا العمل على سياحة مستدامة على مدار العام".