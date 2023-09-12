استقرار أسعار النفط مع ترقب الأسواق للمخزونات وبيانات اقتصادية

تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت الـ 90 دولاراً للبرميل، بقليل، يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والتي ستبيّن إن كانت أوروبا والولايات المتحدة ستواصلان رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 00.03 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام القياس العالمي برنت ستة سنتات إلى 90.58 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 87.27 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء الساعة 20.30 بتوقيت غرينتش. وأظهر استطلاع أولي أنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر أيلول.

وقد توفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس/ آب في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء مؤشراً بشأن ما إذا كان سيتم تبني المزيد من الرفع في أسعار الفائدة.

ويعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس. وتوقعت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن النمو في منطقة اليورو في عامي 2023 و2024 سيكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.

كما من المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريريها الشهريين هذا الأسبوع. وخفضت الوكالة الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 إلى مليون برميل يومياً، مشيرة إلى الأداء الباهت للاقتصاد الكلي.

وفي غضون ذلك، أبقى تقرير أوبك لشهر أغسطس/ آب توقعاته لنمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 دون تغيير.