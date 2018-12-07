الذهب بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعًا، في الوقت الذي ينخفض فيه الدولار بفعل تجدد التكهنات بشأن توقف وشيك في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي”البنك المركزي الأمريكي” للسياسة النقدية.

والأسواق حاليًا في انتظار بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المتوقع أن تنشر بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش؛ بحثًا عن مؤشرات بشأن متانة أكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تؤثر على السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، كما من المتوقع صدور بيانات البطالة والأجور في الولايات المتحدة، اليوم.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1238.37 دولار للأوقية “الأونصة”، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 1244.32 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ومع ارتفاعه بنحو 1.5 بالمائة هذا الأسبوع، يبدو الذهب متجهًا لتحقيق أفضل مكاسبه، منذ الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس آب.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة قليلًا إلى 1243.8 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، يواجه مؤشر الدولار صعوبات مع تعرضه لضغوط؛ جراء المخاوف بشأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأجل الطويل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرًا يذكر وبقيت عند 14.47 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم واحدًا بالمائة إلى 1197.76 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين قليلًا إلى 787.30 دولار للأوقية، ليواصل خسائره للأسبوع الخامس على التوالي. وهبط البلاتين نحو 1.3 بالمائة، هذا الأسبوع.