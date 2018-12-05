منظمة: فرنسا تسجل أعلى مستوى ضريبة بين الدول المتقدمة

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن فرنسا تخطَّت الدنمارك لتسجل أعلى إيرادات ضريبية بين البلدان المتقدمة في 2017، إذ شهدت حصيلة الضرائب الحكومية مستوًى قياسيًّا مرتفعًا في أرقام لن تساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تهدئة المحتجين الغاضبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء، إن إجمالي إيرادات الضرائب الحكومية بلغ في المتوسط 34.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بين الدول الأربع والثلاثين المتقدمة التي جمعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًّا، بياناتها.

وأضافت، أنه على الرغم من أن الزيادة طفيفة مقارنة مع 34 في المئة في 2016، فإن الرقم الجديد هو أعلى متوسط لإجمالي الضريبة منذ أن بدأت تسجيل البيانات في 1965.

وفي فرنسا، زادت إيردات الضرائب الحكومية إلى 46.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متخطية الدنمارك التي تراجع المعدل بها إلى 46 في المئة.

ويثير العبء الضريبي الثقيل استياء الناخبين. واندلعت حركة احتجاج شعبي تحمل اسم “السترات الصفراء” في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، للتعبير عن الغضب بسبب زيادة الضريبة على الوقود وتكاليف المعيشة شديدة الارتفاع. واتسمت هذه الاحتجاجات بالعنف أحيانًا لاسيما في العاصمة باريس.

وعلقت حكومة ماكرون، التي تسعى لخفض العبء الضريبي الكلي تدريجيًّا خلال فترة رئاسته البالغة خمسة أعوام، زيادات ضريبة الوقود المزمعة لستة أشهر على الأقل في محاولة للخروج من الأزمة المتفاقمة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي، إن الضرائب الحكومية زادت في 19 دولة من الدول الأعضاء في العام الماضي، وانخفضت في 16 دولة.

وسجلت إسرائيل أعلى زيادة في الضرائب الحكومية، إذ ارتفعت 1.4 نقطة مئوية إلى 32.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب مجموعة من التغييرات على ضريبة الدخل والأرباح.

وشهدت الولايات المتحدة ثاني أعلى زيادة في 2017 وبلغ معدل الارتفاع 1.3 نقطة مئوية إلى 27.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت المنظمة، إن المكسيك سجلت أقل عبء ضريبي عند 16.2 في المئة.