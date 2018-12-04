تقرير يرجح نمو الاقتصاد السعودي بنحو 98 مليار دولار

توقع مركز استثماري سعودي، أن يقفز اقتصاد المملكة بنحو 98 مليار دولار، العام الحالي، ويواصل صعوده لكسر حاجز 800 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأشارت شركة “جدوى للاستثمار” في تقرير اطلع عليه “إرم نيوز”، يوم الثلاثاء، إلى أن “الزيادة ستكون نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وإنتاج المملكة، وهو ما سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية والأصول الخارجية للسعودية بشكل كبير”.

وأظهر التقرير أن “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سيرتفع بنحو 14.2%، من حوالي 687 مليار دولار عام 2017 إلى 785 مليار دولار العام الحالي، ويواصل صعوده السريع ليصل إلى 840 مليار دولار عام 2019”.

وجاء في التقرير، أن “متوسط سعر الخام السعودي سيرتفع من نحو 51 دولارًا للبرميل إلى 66 دولارًا هذا العام، ونفس المستوى العام القادم، في حين يتوقع أن ينمو متوسط إنتاج المملكة من النفط من 10 ملايين برميل يوميًا إلى 10.3 مليون برميل يوميًا العام الحالي، وحوالي 10.7 مليون برميل يوميًا عام 2019”.

وبين التقرير أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية للمملكة من نحو 170 مليار دولار إلى 2234 مليار دولار و227 مليار دولار في تلك الفترة.

وتوقع أن ترتفع الاحتياطات المالية الخارجية من حوالي 496 مليار دولار إلى 536 مليار دولار، هذا العام، ونحو 569 مليار دولار العام القادم.

ووفقًا للتقرير، فإن تحسن الوضع المالي للمملكة، أكبر اقتصاد عربي، سيخفض عجز الميزانية الفعلي إلى أقل من نصف مستواه البالغ 238 مليار ريال (63.5 مليار دولار) عام 2017، ليبلغ نحو 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار) العام الحالي، وهو أقل مستوى له منذ عام 2014، عندما بلغ 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، بعد أن قفز متوسط سعر الخام السعودي إلى 96 دولارًا للبرميل.