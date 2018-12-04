أستراليا تصدر قرارًا جديدًا بشأن تصدير الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط

قال مجلس مصدري الماشية الأسترالي، يوم الثلاثاء، إن المصدرين الأستراليين سيوقفون شحن الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط لثلاثة أشهر كل عام بدءًا من 2019.

وأضاف المجلس أن أعضاءه وافقوا بشكل طوعي على تعليق شحنات الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط خلال فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

يأتي ذلك في ظل حالة غضب عام بعد ظهور صور تظهر نفوق 2400 من الأغنام على متن سفينة متجهة إلى الشرق الأوسط، ما أثار دعوات للحظر الكامل للتجارة.

وقال سايمون كرين، رئيس مجلس مصدري الماشية الأسترالي في بيان: “يتعلق الأمر بالحفاظ على تجارة قوية وقابلة للاستمرار في الأغنام الحية لتسعة أشهر في كل عام وتنميتها، وبشكل أوسع، تأمين مستقبل قطاع تصدير الماشية الحية الأسترالي”.

وقد يخفف تحرك مجلس مصدري الماشية الاسترالي بعض الضغط على حكومة المحافظين.

ويدعم عدد من أعضاء حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون دعوات لحظر قطاع تصدير الأغنام الحية بالكامل في خطوة تهدد بتصدع الحكومة.

وقالت أكبر جهة لتوقعات تجارة السلع الأولية في أستراليا في أيلول/ سبتمبر إنها تتوقع بيع 1.9 مليون رأس من الأغنام الحية هذا العام بقيمة 250 مليون دولار أسترالي.

ومن المتوقع أن يباع نحو 5 ذلك العدد إلى دول في الشرق الأوسط.