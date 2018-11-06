مصدر: قطر تتفق على شراء فندق “غروفنر هاوس” في لندن

اتفقت قطر على شراء فندق غروفنر هاوس، أحد أشهر الفنادق في العاصمة البريطانية لندن، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع لم تسمه.

وقال المصدر إن عملية الاستحواذ على الفندق، الكائن في بارك لين أمام هايد بارك في منطقة مايفير بلندن، جرى الاتفاق عليها الثلاثاء، مع المالك السابق شركة أشكنازي أكويزيشن الأمريكية الخاصة للاستثمارات العقارية، ولم يتم الكشف عن سعر الشراء.

ولم ترد أشكنازي على طلب للتعليق، كما لم يرد جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري الذي يشتري الفندق من خلال وحدته كتارا للضيافة، على طلب للتعقيب.