الذهب يستقر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والتي قد تعزز الإقبال على المعدن الأصفر، الذي يستخدم للتحوّط من المخاطر، لا سيما أن نتائج هذه الانتخابات أدت إلى تقلبات في الأسواق الماليّة عمومًا.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1231.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1233.8 دولار للأوقية.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية في “جيوجيت” للخدمات المالية، هاريش: “ينتظر المستثمرون مزيدًا من الوضوح بشأن الانتخابات.. من المحتمل أنهم ينتظرون لتكوين فكرة عن كيفية تحرك الدولار، وتأثر الأسواق الأمريكية”.

واستقرت الفضة عند 14.63 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بينما فقد البلاديوم 0.3%، ليسجل 1129.38 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 865 دولارًا للأوقية. وكانت أسعار المعدن سجلت أعلى مستوى منذ الـ25 من يونيو/ حزيران عند 873 دولارًا في الجلسة السابقة.