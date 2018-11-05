السيسي يعلق على “أزمة البطاطا” في مصر.. ويعلن خبرًا صادمًا للموظفين (فيديو)

علّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أزمة ارتفاع أسعار البطاطا التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال السيسي خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم: “تريدون أن تعطوا بلادكم حتى تكون بلدًا ذات قيمة، أم نبحث عن البطاطس أصبحت بـ12 ولا بـ13 جنيهًا؟”.

ووجّه الرئيس المصري رسالة إلى المصريين، قائلًا: “عليكم الحرص على بلادكم، البلاد تُبنى بالمعاناة”.

وارتفعت أسعار البطاطا بشكل جنوني في مصر خلال الفترة الأخيرة، من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

وبشأن قطاع التعليم، قال السيسي إن مصر “تحتاج إلى 250 ألف فصل تعليمي في المدارس، تبلغ كلفتها ما يقرب من 130 مليار جنيه، وذلك من أجل الوصول إلى كثافة أقل، تضم 40 طالبًا في الفصل الواحد”.

وأضاف: “التحدي لا بد أن يكتمل للنهاية، ويجب على الحكومة أن تجد حلًا لإنشاء 250 ألف فصل”.

وفيما يتعلق بتوفير مبلغ الـ130 مليارًا المطلوبة لتطوير التعليم، قال السيسي: “سأقول كلامًا أصعب، لن نصرف علاوة دورية هذا العام للموظفين في مصر”، وهو ما يعتبر خبرًا صادمًا لملايين الموظفين بالدولة.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، السبت، بجلسة افتتاحية بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم ممثلين لـ160 دولة حول العالم.