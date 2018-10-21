“اتحاد الشغل” التونسي يلغي إضرابه المرتقب بعد إقرار الحكومة زيادة الأجور

ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأحد، الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 من تشرين الأول/ أكتوبر، في القطاع العام.

وجاء قرار الإلغاء بعد اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة النقابية الأكبر في البلاد، مع الحكومة يوم الأحد للتفاوض، وإقرار الحكومة زيادة الأجور.

ونص الاتفاق على زيادة أجور أبناء القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019، بين 205 و270 دينارًا، والتأكيد على التزام الحكومة بمراقبة الأسعار، وضبط مسالك التوزيع.

ونص الاتفاق أيضًا على “التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية، ودراسة أوضاعها حالة بحالة، بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وهنأ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، العمال بمخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة، معتبرًا أنه” نجاح وانتصار للإرادة، يساهم بخلق مناخات إيجابية”.