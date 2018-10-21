نائب إيراني: نظامنا المصرفي فاشل

وصف رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الإيراني النائب أمير خجسته الأحد، النظام المصرفي في بلده بأنه “نظام نادر وفاشل”.

ودعا خجسته إلى “إجراء تحقيق في نظام إدارة موسع في المنظومة المتكاملة للمعاملات بالعملة الصعبة، التي أطلقتها الحكومة في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي”.

وأضاف أن “النظام المصرفي في البلاد نادر في قوانينه المخالفة أصلًا لقوانين البنوك العالمية، وفاشل لكونه يقدم فوائد للمودعين بطريقة غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى التضخم في البلاد”، بحسب وكالة أنباء “فارس نيوز”.

واضاف أن “البنوك ذات الميزانية العمومية الزائفة يتم تزويدها باستمرار برأس مال من البنك المركزي الإيراني”، مشددًا على “أهمية أن تتم مراقبة صارمة للميزانية الفعلية في تلك البنوك”.

ولفت النائب الإيراني إلى أن “بعض البنوك والمؤسسات المالية رفعت أسعار الفائدة بشكل غير قانوني في الوقت الحالي، بهدف السيطرة على السيولة”، محذرًا من أن “استمرار ذلك النهج سيقود البنوك إلى إعلان إفلاسها، ثم وضع البلاد في أزمة مالية خطيرة”.

وأشار إلى وجود “فساد مالي في المنظومة المتكاملة للمعاملات بالعملة الصعبة، التي أطلقتها الحكومة في محاولة لإعادة الهدوء إلى السوق”.