فنزويلا تتخلى عن الدولار الأمريكي فى تعاملاتها بالسوق المالية

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، أن بلاده قررت استبدال الدولار بعملات أخرى خلال تعاملاتها في السوق المالية الوطنية.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها العيسمي، الثلاثاء، من القصر الرئاسي في العاصمة، كاراكاس، كشف خلالها عن قرارات اتخذتها الحكومة في إطار برنامج التعافي والارتقاء الاقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

وقال نائب الرئيس في تصريحاته “فنزويلا تستبدل الدولار باليورو واليوان وعملات صعبة أخرى في جميع التعاملات بسوق صرف العملات الوطنية”.

ولفت أن الدولار الأمريكي استخدم كسلاح في الهجمات الاقتصادية التي استهدفت فنزويلا.

وأضاف أن الحكومة الفنزويلية قررت توفير ملياري يورو لسوق الصرف الوطنية بواسطة الآليات المالية القائمة.

وذكر كذلك أن السلطات التنفيذية ستطلب من الجمعية التأسيسية إصدار تشريعات ستعاقب المنظمات أو الأشخاص المسؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج.