مصر.. ارتفاع عجز الميزان التجاري لـ 4.10 مليار دولار يوليو الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لـ4.10 مليار دولار خلال شهر يوليو/ تموز 2018، مقابل 3.79 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 8.4%.

وذكر بيان لـ التعبئة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 8.9%، موضحًا أنها بلغت 2.23 مليار دولار خلال شهر يوليو/ تموز 2018، مقابل 2.05 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأرجع البيان تلك الزيادة في قيمة الصادرات المصرية، إلى بعض السلع المهمة مثل، بترول خام بنسبة 15.9%، وملابس جاهزة بنسبة 12.0%، وبلاستيك بنسبة 46.8%، ومنتجات البترول بنسبة 58.6%”.

وأضاف بيان جهاز الإحصاء، أن قيمة صادرات بعض السلع انخفضت خلال شهر يوليو/ تموز 2018، مقابل مثيلتها في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، وأهمها أسمدة بنسبة 34.9%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 0.9%، فواكه طازجة بنسبة 54.0%، ومنتجات ألبان بنسبة 19.0%.

ونوّه إلى زيادة قيمة الواردات خلال الفترة محل القياس بنسبة 8.6% لتبلغ 6.33 مليار دولار مقابل 5.84 مليار دولار، بسبب ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 52.2%، منتجات البترول بنسبة 7.5%، سيارات ركوب بنسبة 71.8%.

وبحسب البيان، انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال الفترة المذكورة، وأهـمها اللدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 1.3%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.8%، مواد كيمياوية عضوية وغير عضوية بنسبة 5.6%، وذرة بنسبة 16.9%.